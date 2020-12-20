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حوادث

جنايات شبين الكوم تقضي بإعدام قاتل الناقدة نفيسة قنديل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:19 م
الناقدة نفيسة قنديل
الناقدة نفيسة قنديل
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مروة فاضل


قضت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، اليوم الأحد، بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس، قاتل الناقدة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، شنقا ، عقب تأييد فضيلة المفتى قرارها.

صدر الحكم بإجماع الآراء وضمت هيئة المحكمة بعضويتها المستشار أحمد فتحى عبد العال والمستشار الدكتور مصطفى على خلف والمستشار أحمد سويلم محمد وأمانة سر سعيد أبو صالح.

تعود أحداث القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى فجر التاسع عشر من مارس 2019 حينما اقتحم المتهم، 32 عاما، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا "شهيدة الغدر" نفيسة قنديل بقرية رملة الأنجب المجاورة لسكن المتهم، مسلحًا بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها داخلها، بحسب قرار الإحالة.

بتكثيف البحث والتحرى واستجواب المشتبه بهم، تم ضبط المتهم بعد 5 أيام من الواقعة؛ واعترف بجريمته تفصيليًا ومثلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على، وأقر باستخدام أداتين "حديدة" و"مفك"؛ واقتحام منزل الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر وقتل زوجته وسرقة مبلغ مالي.


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