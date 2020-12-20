تراجع الدولار واليورو أمام الجنيه .. آخر تحديث لـ أسعار العملات بمصر

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، بختام تعاملات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بنحو 4 قروش ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية بنهاية التعاملات.





وبحسب البنك المركزي المصري وآخر تحديث عبر موقعه الرسمي، فقد تراجع أيضا سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 19.13 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.12 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.





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وعلى صعيد العملات العربية، تراجع الريال السعودي قرشا واحد ليسجل 4.16 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للشراء، بينما ارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.43 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.





وفي تعاملات البنك الأهلي، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشا واحدا ليسجل 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف اليورو قرشين ليصل إلى 19.10 جنيه للشراء ونحو 19.30 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الإسترليني ليسجل 21.05 جنيه للشراء و 21.37 جنيه للبيع.





وفي البنك الأاهلي أيضا استقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.74 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.





ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو نحو 19.10جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 21.05 جنيه للشراء و 21.37 جنيه للبيع.





واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بينما انخفض الدينار الكويتي ليسجل 48.72 جنيه للشراء 51.69 جنيه للبيع.