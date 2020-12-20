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يتفاءل بدعاء أمي.. شقيق بيج رامي: الرئيس السيسي ووزير الرياضة قدماً التهنئة لأخي على الفوز بمستر أولمبياد 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:29 م
البطل المصري بيج
البطل المصري بيج رامي
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حمزة شعيب
قال محمد السبيعي، شقيق البطل المصري بيج رامي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، إن شقيقه بذل جهدًا كبيرًا حتي يتوج بالبطولة وربنا كرمه في النهاية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بيج رامي كان على تواصل بنا بشكل مستمر وكان يهاتف والدته بين كل عرض والآخر لأنه يتفاءل بدعاء والدته".

وتابع: "عرفنا من رامي أن وزير الشباب والرياضة تواصل معه في الخارج وقدم له التهنئة بعد فوزه بالبطولة فضلا عن تهنئة رئاسة الجمهورية، موضحا:" فيه حد إتصل على رامي من مكتب رئاسة الجمهورية".

وعرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد تتويج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها أحد أشهر الألعاب في مجال كمال الأجسام.


وأشار التقرير، إلى أن "رامي" وجه الشكر لكل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره المختلف في أنحاء العالم، خلال مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفًا أن "بيج" قام بنشر منشور على موقع "فيسبوك" الخاص به، عبر فوزه، قائلًا: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي"، "وأريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم، على الحب والدعم اللي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام، لكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم لإسعاد المعجبين".

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