داخلها 20 شخصا.. إغلاق مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبساتين

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمنطقة البساتين وعثر بداخلها على 20 شخصا تم تسليمهم لأهاليهم، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إن الأجهزة الأمنية أغلقت مصحة لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" بالقاهرة بعد نشر أحد المواقع الإخبارية وجود مصحة إدمان غير مرخصة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين من مالك أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم بتضرره من (آخر – مقيم بذات الدائرة لقيامه بإيجار شقة ملكه كسكن ، إلا أنه فاجئ بقيامه باستخدامها كمصحة لعلاج الإدمان بالمخالفة لشروط عقد الإيجار.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مدير المصحة المشار إليها) وبمواجهته أقر بإدارته للمنشأة بدون ترخيص ومخالفته شروط عقد الإيجار بقصد تحقيق الربح المادى، وتبين تواجد عدد (20) شخص بداخل المصحة المشار إليها (تم تسليمهم لأهليتهم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.