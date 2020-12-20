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أخبار العالم

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:35 م
ذا صن: مارادونا أوصى
ذا صن: مارادونا أوصى بتحنيط جثته على غرار لينين
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قسم الخارجي
كشف محامي أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا عن وصية غريبة تركها النجم الأرجنتيني الذي رحل الشهر الماضي عن عمر ناهز 60 عامًا.

ويقول ماتيس مورلا محامي دييجو مارادونا إن الأسطورة الأرجنتيني طلب في وصيته تحنيط جثته وعرضها في أحد المتاحف، مثل زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين، الذي لا تزال جثته محفوظة ومعروضة في الساحة الحمراء بموسكو منذ عام 1924.

وبحسب صحيفة "ذا صن" كتب مارادوان وصية في 13 أكتوبر، قبل أسابيع من وفاته، قال خلالها "بعد تفكير عميق.. أود أن أعبر عن رغبتي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي وعرضه في متحف.. وأن أكون محاطا بأكبر قدر من الجوائز والتذكارات ومتعلقاتي الشخصية حتى استمر في استقبال المشاعر الطيبة من الجمهور في ذلك المكان".

وأوضحت الصحيفة أنه يجري التفكير في تشييد "ضريح" لمارادونا في مكان ما حتى يزوره المشجعين، وفقا لماريو بودري، محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا.

وأشار بودري إلى أن الفكرة تمت مناقشتها مع عائلة مارادونا، لكن تنفيذ الاقتراح سيكون مسؤولية اتحاد الكرة.

كانت وفاة مارادونا في نوفمبر الماضي تسببت في حالة من الجدل، حيث فتحت السلطات الأرجنتينية تحقيقًا بعد الحديث عن احتمال وجود إهمال طبي تسبب بوفاته.
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