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توك شو

قاله هجبلك رامي.. شقيق البطل المصري يروي موقفا كوميديا.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بيج رامي
بيج رامي
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حمزة شعيب
قال محمد السبيعي، شقيق البطل المصري "بيج رامي"، الحاصل على بطولة "مستر أولمبيا"، إن شقيقه بذل جهدا كبيرا حتى يتوج بالبطولة، وربنا كرمه في النهاية.

وأضاف "السبيعي"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "بيج رامي كان على تواصل بنا بشكل مستمر، وكان يهاتف والدته بين كل عرض والآخر؛ لأنه يتفاءل بدعاء والدته".

وتابع "عرفنا من رامي أن وزير الشباب والرياضة تواصل معه في الخارج، وقدم له التهنئة بعد فوزه بالبطولة، فضلًا عن تهنئة رئاسة الجمهورية".

ونوه بأن بيج رامي من بيت رياضي، فجميعهم يمارسون الرياضة لكن لم يحترفوا اللعبة كما فعل رامي.

وروي شقيق البطل موقفًا كوميديًا، قائلا "أخويا الكبير عمل مشكلة مع حد، فقاله هجبلك أخويا رامي، ولما شاف رامي اتصدم، قاله ده رامي امال لو اسمه كبير شوية كان بقي عامل إزاي".

وعرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد تتويج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها أحد أشهر الألعاب في مجال كمال الأجسام.

وأشار التقرير، إلى أن "رامي" وجه الشكر لكل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره المختلف في أنحاء العالم، خلال مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2020، مضيفًا أن "بيج" نشر بوست على موقع "فيسبوك" الخاص به، عبر فوزه، قائلًا: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي"، "وأريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم، على الحب والدعم اللي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام، لكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم لإسعاد المعجبين".

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