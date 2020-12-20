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فن

على طريقة شورت وفانلة وكاب.. أحمد عيد يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بيج رامي وأحمد عيد
بيج رامي وأحمد عيد
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محمد بدران
هنأ الفنان أحمد عيد،  البطل ممدوح السبيعي المعروف بـ «بيج رامي Big Ramy» على فوزه بلقب «مستر أولمبيا» لعام 2020.

ونشر عيد صورة له من كواليس فيلم "شورت وفانلة وكاب"، شبيهة لصورة "بيج رامي"، وعلق عليها بطريقة مداعبة قائلًا: "ألف مبروك لبطلنا بيج رامي الفوز بلقب مستر اولمبيا 2020، أخوك بيج عيد".

وكان  البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز  بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.


وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

وفاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".



وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب


وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.


جدير بالذكر أن رامي السبيعي، لاعب كمال الأجسام، حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014م، متفوقًا على النجم الأمريكي فيكتور مارتينيز الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنغر، وتوج بطلًا لمستر أولمبيا 2020م أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث، وبراندون كيري" في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

على طريقة شورت وفانلة وكاب.. أحمد عيد يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا
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