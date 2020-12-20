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فن

بطولة محمد عبد الرحمن .. مسرحية هابي نيو يير تبدأ عروضها ليلة رأس السنة على مسرح Cairo Show

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:34 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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محمد نحلة - نبيل العدوي
يُفاجئ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بمسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، في الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

وحصل النجم محمد عبد الرحمن مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens الذي يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي باستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي.

كما تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لوشوشة.

واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، وهو الرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.
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