الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي.. شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم" .. كان ذلك أول تعليق من لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، بعد حصوله على بطولة مستر أولمبيا في كمال الأجسام والتي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية .





وراء كل نجاح قصة وكواليس دقيقة عاشها البطل ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي ، وكانت عائلته الحصن المنيع الذي استند عليه رامي في مسيرته ، فرغم أنه عمل مع أسرته في تجارة الأسماك في كفر الشيخ ، إلا أنهم لم يقفوا عائقًا أمام حلمه في رياضة كمال الأجسام .





أسرة بيج رامي

توفى والد ممدوح السبيعي " بيج رامي" خلال فترة سفرهم إلى الكويت، أما عن أشقائه فهو لديه 11أخا وأختا، منهم 6 ذكور و 5 إناث متزوجات ، وقد توفيت إحداهن.





أما أشقاؤه الذكور هم حسن محمد حسن وهو مقيم بالكويت، وصابر والملقب بإيهاب وهو مثل رامى الأعلى، ومحمد ولقبه أبو شادى، والدكتور عبد الله طبيب بيطرى، وصلاح ميكانيكى .





صابر شقيق ممدوح السبيعي هو المثل الأعلى لـ بيج رامي ، فهو أيضًا مولع برياضة كمال الأجسام وكان بطلا فيها وعمره 12 عاما ، كما حصل صابر على المركز الأول على قطاع الأسكندرية وعمره 14 عاما، ومن هنا بدأ رامي الاهتمام بتلك الرياضة مثل شقيقه صابر حتى تفوق عليه .





زواج بيج رامي

اختار ممدوح السبيعي استكمال حياته الخاصة من حوالي 10 سنوات ، فتزوج من ابنة خاله مروة عبدالله ، وأنجب 3 بنات وهن لوجين ودارين وعائشة .





وبعد تتويج بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا ، قالت مروة عبد الله في مداخلة هاتفية على قناة TEN :" فوزه حاجة كبيرة بالنسبالي ، وبقاله سنة بيستعد " .





وتابعت :" رامي تواصل معي بعد نزوله من المسرح وتتويجه بلقب مستر أولمبيا وقالي حلم الـ 9 سنين اتحقق، وكان مبسوط ومرتاح نفسيًا ، فهو منذ دخوله رياضة كمال الأجسام أثبت نفسه بجدارة " .





كما وجهت مروة عبدالله رسالة لزوجها بيج رامي قائلة :" متشكرين على المستوى اللي شرفتنا بيه وشرفت مصر، رامي تعب وعمل اللي عليه ومقصرش وماسبش فرصة تروح منه خلال فترة الاستعداد وكان ملتزم لأبعد الحدود".