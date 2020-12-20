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الفيروس خطير.. أحمد موسى: حملة التطعيم بلقاح كورونا تنطلق الأسبوع المقبل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:02 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر واجهت فيروس كورونا بمنتهى القوة خلال الموجة الأولى، مؤكدا أنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سيبدأ تطعيم لقاح فيروس كورونا حسب المعلومات التى وردت إلينا.

ونوه بأن خطورة سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا تتطلب التحرك من الجهات المعنية في مصر؛ لمنع الرحلات الجوية القادمة لكافة المطارات المصرية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أوقفت حركة الطيران والقطارات القادمة إليها من بريطانيا ووزير الصحة البريطاني اعترف بالفشل في السيطرة علي السلالة الجديدة، مؤكدا أن تحركنا مبكرًا سيمنع وصول السلالة الجديدة إلي مصر.

وطالب أحمد موسى "مفروض أننا نأخذ درس من الموجة الأولي ونأخذ بكل السبل والإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتابع "هذه المرة الأمر يستدعي القلق وهو فيروس خطير وعدد من الدول الأوروبية أغلقت حدودها مع بريطانيا".

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