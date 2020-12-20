فى غياب تريزيجيه.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كورتني هوس، تايرون مينجز، مات تارجيت.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي، واتكينز.

خط الهجوم: تراوري، جريليش

ويغيب عن اللقاء محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، فيما يحتل وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.