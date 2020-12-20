انفراد.. أول حوار مع "غيتانجالي راو" الحاصلة على لقب طفل العام بغلاف مجلة التايم

"غيتانجالي راو" عالمة ومخترعة مراهقة تبلغ من العمر 15 عاما، تصدرت غلاف مجلة تايم الأمريكية تحت لقب طفل العام لعام 2020 ، لكونها إحدى المخترعات الصغار الذين كان لهم تأثير عالمي بابتكارتهم.





تمكنت "غيتانجالي"، التي تعيش بمدينة فلينت في ولاية ميتشيجان الأمريكية، من اختراع جهاز يستطيع التعرف على الرصاص في مياه الشرب وتطبيق للكشف عن التنمر الإلكتروني.





ولكون " غيتانجالي" عالمة و مخترعة ذات تأثير عالمي جعلها تتصدر غلاف مجلة التايم ، أجرى موقع "صدى البلد" الاخباري حوار شيقا معها تكشف فيه كواليس حصولها على لقب طفل العام وأهم اختراعاتها الحالية والمستقبلية وإلى نص الحوار :





في البداية ، ما الذي شعرت به عندما وجدت نفسك على غلاف مجلة التايم الامريكية و نلتي لقب طفلة العام؟

يشرفني ويسعدني أن أفوز بلقب طفلة العام! فهناك شيء مثير للغاية حول القدرة على مشاركة قصتك وأن أمثل الأطفال من جميع مناحي الحياة ، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو من أين أتوا، فانا آمل أن أتمكن من تشجيع أي شخص على أن يكون مبتكرًا.





وارى ان مجلة التايم و Nickelodeon قاموا بعمل رائع في تسليط الضوء على التفاؤل والإيجابية ، خاصة في هذه الأوقات الصعبة ، خاصة في تسليط الضوء على عمل جيلنا، فكل واحد منا لديه مواهب مختلفة ونحاول أن نضيء المجتمع بكل ما في وسعنا من أفكار وابتكارات.





من أين أتت فكرة اختراعك لتقنية تنقي الرصاص من الماء؟

اتت هذه الفكرة منذ حوالي أربع سنوات ، حين علمت بأزمة المياه في مدينة فلينت بولاية ميتشيجان الامريكية ، ولهذا لم أستطع قبول حقيقة وجود مدينة في بلدنا ، يتعرض الآلاف من اطفالها في مثل سني يوميًا لسم يتسبب في ضرر مدى الحياة للقدرة العقلية والأعضاء الحيوية وحتى النمو الطبيعي، بشكل مروع ، و هذه مشكلة ليست في مدينة فلينت فقط، انما هي مشكلة عالمية وعلينا أن نفعل شيئًا حيالها.





كيف يعمل تطبيق كاشف التنمر الذي قمتي بأختراعه و تصميمه؟

تطبيق Kindly هي خدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع التسلط عبر الإنترنت في مرحلة مبكرة. يستخدم أحدث التطورات في تعلم الآلة و NLU / NLP من أجل تحديد الكلمات والعبارات التي يمكن اعتبارها تنمرًا.





ويمكن استدعاء الخدمة بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الواجهات الأمامية المختلفة،على سبيل المثال ، لقد قمت بإنشاء تطبيق مستقل وملحق متصفح للحلول الحالية في السوق ، على الرغم من فعاليتها ، إلا أنها كانت محدودة في قدراتها لان العديد منها يعتمد على بنك ثابت للكلمات بينما في الواقع ، تتطور المفردات والمصطلحات المستخدمة باستمرار، لهذا تتكيف خدمة التعلم الذاتي من تطبيق Kindly مع هذا من خلال التعرف على أحدث الرموز التعبيرية والميمات واللغة العامية المستخدمة، إلى جانب ذلك ، يحاول تطبيق Kindly أن يكون غير عقابي من خلال السماح للمستخدمين بخيار إعادة صياغة رسالتهم أو تعديلها.





كيف كانت مقابلتك مع النجمة أنجلينا جولي عبر حوارها معكي بمجلة التايم؟

لقد كانت فرصة رائعة واستمتعت كثيرًا بتبادل الأفكار والمحادثات معها! أحب عملها كممثلة ولكن أيضا كناشطة وأتطلع إلى العمل معها في المستقبل.





ما هو السعر المتوقع للجهاز الذي اخترعتيه لتنقية الرصاص من الماء وكيف سيفيد العالم؟

السعر المتوقع لجهاز Tethys هو 20 دولارًا لتكلفة البحث ، لكن السعر سينخفض ​​بشكل كبير إذا اشتركت مع شركة تصنيع بالجملة، حيث لم تنجح الشراكة الأولية في هذا الامر، لذا أبحث عن المزيد من الشركاء للتحقق من بحثي وتصنيعي، حيث سيساعد هذا الاختراع كل الاسر في جميع أنحاء العالم ممن يرغبون في اختبار مياه شرب صحية خاصة بهم.





ما هو طموحك المستقبلي؟

في المستقبل ، أخطط لجعل ورش عمل الابتكار الخاصة بي مكتفية ذاتيا، حيث يجب أن يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حل المشكلات في المجتمع والنظر إلى العالم من خلال عين المبتكر، و بصرف النظر عن هذا ، سأستمر في الاستكشاف والابتكار للأفضل، فمشروعي الحالي هو اكتشاف الطفيليات في الماء باستخدام الميكروبات المعدلة وراثيًا.