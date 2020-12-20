ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:45 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
Advertisements
إسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تطبيق تناوب العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن قرار التنواب متروك للمديريات والمحافظين.

وأضاف "وقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوزارة نعمل على تطبيق حالة من التوزان الآن، فنحن نعمل على الحفاظ على أفراد المنظومة الدراسية، وأيضا استمرار العام الدراسي كما هو.

وتابع: خلال الساعات القادم سيتم نشر كتاب دوري يوضح نظان الدراسة والتعليم بداية من الفترة الحالية وحتى نهاية الترم الأول، وذلك من أجل الحفاظ على الطلاب ونعلم جميعا أن الجميع قلق.

وأضاف، وضعنا مجموعة من القرارات، من أجل التأكد بأن الطلاب حصلوا على المنهج التعليمي كامل، معقبا:"منقدرش نضيع السنة دي"

وأسترسل: هناك مصادر تسمح بالتعلم الذاتي في حالة الاحتياج أليه، معقبا: الوزارة قررت عدم احتساب باقي أيام الترم الأول من الغياب.

وأكد: على أن الدراسة مستمرة ولكن من يريد أن يستكمل الدراسة من المنزل أصبح الأمر متاح، ولن يطبق عليهم الغياب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

وزير التعليم: قرار إلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة لن يطبق في الفصل الدراسي الحالي

التعليم تستجيب لصرخات الأهالي من مصروفات المدارس الخاصة.. إتاحة تقسيط السداد على 4 أقساط وإلغاء زيادات العام الجديد.. أولياء الأمور يشكرون الوزير.. وتوضيح مهم من طارق شوقي بشأن موعد التنفيذ

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار إلغاء زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير التعليم: نسعى لعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة "المنازل" إلكترونيا .. سنسمح بدخول الاختبار بنسخ ورقية من الكتب المدرسية القديمة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب برفع الغياب في المدارس وتخفيف المناهج.. والتعليم ترد

ترشيحاتنا

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

كيف يدخل ملك الموت بيتا فيه كلب والملائكة يمتنعون؟ الإفتاء تجيب

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

محمود الخطيب يستقر على بديل طبيب الأهلي

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة