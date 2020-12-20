استكمال الدراسة من المنزل متاح.. طارق شوقي: عدم احتساب باقي أيام الترم الأول غياب

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تطبيق تناوب العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن قرار التنواب متروك للمديريات والمحافظين.



وأضاف "وقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوزارة نعمل على تطبيق حالة من التوزان الآن، فنحن نعمل على الحفاظ على أفراد المنظومة الدراسية، وأيضا استمرار العام الدراسي كما هو.



وتابع: خلال الساعات القادم سيتم نشر كتاب دوري يوضح نظان الدراسة والتعليم بداية من الفترة الحالية وحتى نهاية الترم الأول، وذلك من أجل الحفاظ على الطلاب ونعلم جميعا أن الجميع قلق.



وأضاف، وضعنا مجموعة من القرارات، من أجل التأكد بأن الطلاب حصلوا على المنهج التعليمي كامل، معقبا:"منقدرش نضيع السنة دي"



وأسترسل: هناك مصادر تسمح بالتعلم الذاتي في حالة الاحتياج أليه، معقبا: الوزارة قررت عدم احتساب باقي أيام الترم الأول من الغياب.



وأكد: على أن الدراسة مستمرة ولكن من يريد أن يستكمل الدراسة من المنزل أصبح الأمر متاح، ولن يطبق عليهم الغياب.