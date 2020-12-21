بداية من يناير.. لجنة مكافحة كورونا: سيتم الإعلان عن بداية استخدام اللقاح في مصر

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاح ساينوفارم الصيني سيعلن عن استخدامه بداية يناير المقبل 2021.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"جاري الان تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح لكن ليس متاحًا لكافة الناس بل الفئات الأشد خطورة أو الأكثر تعرضًا للإصابة.
وأكمل: الأولوية أيضا ستكون الأطباء والتمريض ثم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة أو من يعانون الفشل الكلوي أو من يتعرضون لعلاج كيماوي أو إشعاعي ممن يكونون أكثر عرضة للخطورة حال إصابتهم بالفيروس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"جاري الان تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح لكن ليس متاحًا لكافة الناس بل الفئات الأشد خطورة أو الأكثر تعرضًا للإصابة.
وأكمل: الأولوية أيضا ستكون الأطباء والتمريض ثم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة أو من يعانون الفشل الكلوي أو من يتعرضون لعلاج كيماوي أو إشعاعي ممن يكونون أكثر عرضة للخطورة حال إصابتهم بالفيروس.
وكشف أن التسجيل سيكون متاح لهذه الفئات وسيتم الانتقاء وفقا لفقه الأولويات فعلى سبيل المثال سيتم ترتيب الأولويات داخل الاطقم الطبية فمن يعمل برعاية مركزة سيختلف عن العادي ".