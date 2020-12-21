بداية من يناير.. لجنة مكافحة كورونا: سيتم الإعلان عن بداية استخدام اللقاح في مصر

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاح ساينوفارم الصيني سيعلن عن استخدامه بداية يناير المقبل 2021.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"جاري الان تدشين موقع التسجيل للحصول على اللقاح لكن ليس متاحًا لكافة الناس بل الفئات الأشد خطورة أو الأكثر تعرضًا للإصابة .



وأكمل: الأولوية أيضا ستكون الأطباء والتمريض ثم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة أو من يعانون الفشل الكلوي أو من يتعرضون لعلاج كيماوي أو إشعاعي ممن يكونون أكثر عرضة للخطورة حال إصابتهم بالفيروس.





وكشف أن التسجيل سيكون متاح لهذه الفئات وسيتم الانتقاء وفقا لفقه الأولويات فعلى سبيل المثال سيتم ترتيب الأولويات داخل الاطقم الطبية فمن يعمل برعاية مركزة سيختلف عن العادي ".