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أخبار العالم

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية مؤقتا، لمدة أسبوع وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

لكن ما الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها السعودية لضمان عدم تفشي السلالة الجديدة داخل أراضيها؟ 

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

كما قررت السلطات تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، فيما سيتعين على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء أن يلتزم بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

وأن يقوم أيضًا بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

كما سيتعين على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا.
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