ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكريم محمود ياسين وصلاح السعدني.. تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي - محمد نحلة
افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مهرجان المسرح القومي، وحرص الحضور على الوقوف دقيقة حدادًا على روح الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية والذي غيبه الموت قبل افتتاح الدورة الحالية بساعات.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير.


وقالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم الفنان الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حلم الفنان محمود يس بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم.


وقالت وزيرة الثقافة خلال كلمتها: "أهلًا بحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة". 
 
وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر". 

ويشارك في المهرجان 28 عرضًا مسرحيًا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام  لقطاع شئون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الأوبرا المصرية.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي تنطلق اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد  والمخرج نجيب سرور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح

عمرو محمود ياسين لـ صدى البلد: عدم تكريم مهرجان القاهرة لوالدي سقطة في تاريخه

المخرج محمد دسوقي: مهما تكلمنا عن محمود ياسين مش هيكفي.. فيديو

دقيقة حدادًا على روح رضا غالب في القومي للمسرح

تعرف على مصير جائزة تكريم اسم الراحل نجيب سرور بالقومي للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح وتكرم الرواد

ترشيحاتنا

هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير وحقيقة تدهورها.. فيديو

من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة