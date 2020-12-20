تكريم محمود ياسين وصلاح السعدني.. تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وقالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم الفنان الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حلم الفنان محمود يس بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم.





وقالت وزيرة الثقافة خلال كلمتها: "أهلًا بحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة".

وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية، وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر".



