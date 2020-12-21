تكريم صلاح السعدني وسهير المرشدي ومحمود ياسين في حفل افتتاح المسرح القومي

انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح في مصر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم المسرح علي رأسهم سميحة أيوب وسيد رجب ومحمد ابو داوود وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم .





وبدأ الحفل بلوحه فنية مسرحية من إخراج المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وبطولة عدد من شباب الفنانين وحملت رسالة فنية مهمة وهي تعريف بتاريخ الفن والمسرح المصري، وصعد بعد ذلك الفنان محمد رياض لتقديم حفل الأفتتاح وقال في البداية " سعيد بتقديمي حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان المسرح القومي وافتخر دائما بانتمائي للمسرح".



