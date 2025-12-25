تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

نستعرض الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية قورتة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، وهو الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.

وضمت قائمة أسماء المصابين ، والحالة الصحية الخاصة بهم: فاطمة .ع 26 سنة، والتى تم إصابتها بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، وندى . م 12 سنة، والتى تم إصابتها كسر بالذراع اليسرى ، وشعيب.ن 3 سنوات، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد . ن سنة ونصف، والذى أصيب بكدمات متفرقه بالجسم .

ومريم إسماع. إ16 سنة، والتى تم إصابتها بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، وعبد الفتاح . م 24 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم - ودار السلام مختار محمد، 21 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم - وعبد الهادي محمد يحيي، عمره 16 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم .

حادث

كما أصيب بالحادث محمد عبد . م عمره سنة، والذى أصيب بكدمات متفرفه بالجسم ، وندى . م 30 سنة، والتى أصيبت بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، وعباس . ذ 6 سنوات، والذى أصيب باشتباه كسر بالقفص الصدري ، وهبة . ذ 4 سنوات، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم ، وعبد القادر . ع 9 شهور، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم .

وعلي . ع 75 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري ، وزهرة . ط 45 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، وحياة . م 13 سنة، والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم ، ونجاة . م 6 سنوات، والذى أصيب باشتباه كسر بالحوض ، وأسعد . ع 6 سنوات، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

فيما توفى بالحادث الطفل الخيري . أ عمره 4 شهور، والذى لفظ انفاسه الأخيرة مباشرة جراء الحادث ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.