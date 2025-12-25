محافظ البحر الأحمر: رفع كفاءة الخدمة الصحية والمستفيدين 1.4 مليون خلال 2025

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد خلال عام 2025 تطويرًا غير مسبوق، أسهم في تقديم أكثر من مليون و412 ألف خدمة طبية للمواطنين والسائحين، من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والقوافل العلاجية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الصحة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المستشفيات بالمحافظة استحوذت على الجزء الأكبر من هذه الخدمات، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، العمليات الجراحية، الرعايات المركزة، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات المسائية في عدد من المستشفيات لتخفيف الضغط وتحسين الخدمة.

وأشار إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، تضمنت رفع كفاءة غرف العمليات، دعم وحدات الغسيل الكلوي، تجهيز أقسام الحضانات، إنشاء مبانٍ وأقسام تخصصية جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة لمستشفيات سفاجا وحميات الغردقة والشلاتين، إلى جانب تطوير سكن الأطباء والتمريض بما يعزز جودة الخدمة.

ولفت اللواء عمرو حنفي ، إلى الدور المحوري لوحدات الرعاية الأولية، التي قدمت مئات الآلاف من الخدمات اليومية، مع التوسع في برامج الاعتماد والجودة، افتتاح وتطوير عدد من الوحدات الصحية، والتوسع في برامج الفحص والكشف المبكر، بما يعزز الصحة الوقائية قبل العلاج.

وفي مجال الطب الوقائي، أشار محافظ البحر الأحمر ، إلى تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية بالموانئ الجوية والبحرية، خاصة خلال موسم الحج، حيث تم تقديم خدمات وقائية لملايين الركاب، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والزائرين.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مستشفى الحميات بالغردقة حصل على اعتماد دولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بينما تصدر مستشفى الغردقة العام أعمال الترصد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة حصدت المركز الأول في إدارة النفايات الطبية.

وأضاف العربي أن التعليم الطبي المستمر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية غير الحكومية والمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية وحماية صحة المواطنين.