قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس
الحجر الصحي.. ترامب يفرض حصارا بحريا على فنزويلا لقطع موارد مادورو
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر: رفع كفاءة الخدمة الصحية والمستفيدين 1.4 مليون خلال 2025

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد خلال عام 2025 تطويرًا غير مسبوق، أسهم في تقديم أكثر من مليون و412 ألف خدمة طبية للمواطنين والسائحين، من خلال المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والقوافل العلاجية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الصحة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المستشفيات بالمحافظة استحوذت على الجزء الأكبر من هذه الخدمات، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، العمليات الجراحية، الرعايات المركزة، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات المسائية في عدد من المستشفيات لتخفيف الضغط وتحسين الخدمة.

وأشار إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، تضمنت رفع كفاءة غرف العمليات، دعم وحدات الغسيل الكلوي، تجهيز أقسام الحضانات، إنشاء مبانٍ وأقسام تخصصية جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة لمستشفيات سفاجا وحميات الغردقة والشلاتين، إلى جانب تطوير سكن الأطباء والتمريض بما يعزز جودة الخدمة.

ولفت اللواء عمرو حنفي ، إلى الدور المحوري لوحدات الرعاية الأولية، التي قدمت مئات الآلاف من الخدمات اليومية، مع التوسع في برامج الاعتماد والجودة، افتتاح وتطوير عدد من الوحدات الصحية، والتوسع في برامج الفحص والكشف المبكر، بما يعزز الصحة الوقائية قبل العلاج.

وفي مجال الطب الوقائي، أشار محافظ البحر الأحمر ، إلى تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية بالموانئ الجوية والبحرية، خاصة خلال موسم الحج، حيث تم تقديم خدمات وقائية لملايين الركاب، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والزائرين.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مستشفى الحميات بالغردقة حصل على اعتماد دولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بينما تصدر مستشفى الغردقة العام أعمال الترصد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة حصدت المركز الأول في إدارة النفايات الطبية.

وأضاف العربي أن التعليم الطبي المستمر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية غير الحكومية والمنشآت الغذائية لضمان التزامها بالمعايير الصحية وحماية صحة المواطنين.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مستشفى الغردقة مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

رشوة - أرشيفية

دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

ترشيحاتنا

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

خروف

خروف عمره 4 آلاف عام يكشف سر انتشار الطاعون.. ماذا حدث؟

منتخب مصر

خطر الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.. ما السبب؟

بالصور

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة
بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزى الاردنية قبل و بعد الشهرة

عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول

استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين
استجابة دواسة البنزين

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد