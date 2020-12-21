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أخبار البلد

الصحة تنشر أسماء مستشفيات العزل بالقاهرة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن مستشفيات العزل بمحافظة القاهرة بعد تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، ان مستشفيات العزل جاهز لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى استخدام برتوكول العلاج المحدث للوصول الي افضل النتائج.

وأشارت الوزارة، انها تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.


 طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

و إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.

ويرصد موقع صدى البلد في الصورة التالية أسماء المستشفيات المعتمدة لعلاج وعزل مرضى  كورونا :


الصحة تنشر أسماء مستشفيات العزل بالقاهرة
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