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رياضة

محمد شريف يدعم السولية بعد إصابته بـ كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
محمد شريف
محمد شريف
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مصطفى كرم
وجه محمد شريف  لاعب النادي الأهلي الدعم لصديقة بالفريق عمرو السولية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ونشر محمد شريف  عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع السولية  وعلق عليها قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي ".

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.


وتشهد رحلة الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيرة موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلى الفريق خلال فترة غياب موسيمانى حيث قاد الفريق فنيًا فى مواجهة المحلة كما سيقود الأهلى أمام سونيديب حال غياب موسيمانى بشكل رسمي.
محمد شريف يدعم السولية بعد إصابته بـ كورونا
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