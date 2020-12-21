ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب غرب الكويت

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي، تعرض الكويت فجر اليوم الاثنين لزلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب البلاد.
وأوضح العنزي - في تصريح صحفي- أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت في تمام الساعة 6:04 فجرًا بتوقيت الكويت، زلزالا بقوة 4.4 درجات بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش جنوب غرب الكويت، على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.
وفي السياق ذاته، لم تتلق غرفة عمليات قوة الإطفاء العام أية بلاغات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا