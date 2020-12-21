كازاخستان: التطعيم العام بلقاح "سبوتنيك ــ V" يبدأ في فبراير المقبل

أعلن رئيس وزراء جمهورية كازخستان، أسكار مامين، أن التطعيم العام في البلاد بلقاح "سبوتنيك ـ V" الروسي، الذي يتم إنتاجه حاليا في كازاخستان، سيبدأ في فبراير المقبل .





وقال مامين اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية:" سيبدأ التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك ــ V" المنتج في كازاخستان في فبراير 2021".





وأضاف:" سيتم في البداية تطعيم العاملين في المجال الطبي والمعلمين والطلاب وموظفي إنفاذ القانون والمؤسسات الطبية والاجتماعية، وكذلك ممثلي الفئات المعرضة للخطر والمصابين بأمراض مزمنة على أساس تطوعي".



