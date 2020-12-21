أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الاثنين 21-12-2020

ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-12-2020، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي للشراء 48.6537 جنيه والبيع 51.8031
سجل الريال السعودى للشراء 4.080 جنيه والبيع 4.194
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سجل الدرهم الاماراتي للشراء 4.2329 والبيع 4.2827
سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 والبيع 41.7197
سجل الريال العمانى للشراء 39.6701 والبيع 40.8582
سجل الريال القطرى للشراء 4.1132 والبيع 4.3191
سجل الدينار الأردني للشراء 21.7385 والبيع 22.2175