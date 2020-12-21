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اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الاثنين 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
العملات العربية
العملات العربية
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هاجر رزق
   ننشر أسعار  العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-12-2020، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري


سجل الدينار الكويتي للشراء 48.6537 جنيه والبيع 51.8031

سجل الريال‏ ا‏لسعودى ‏للشراء  4.080 جنيه والبيع 4.194

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‏سجل  ا‏لدرهم‏ ‏الاماراتي للشراء 4.2329      والبيع  4.2827

سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876    والبيع 41.7197

‏سجل الريال‏ ‏العمانى‏ للشراء 39.6701    والبيع 40.8582

‏سجل الريال‏ القطرى‏ للشراء 4.1132      والبيع  4.3191

‏سجل الدينار‏ الأردني للشراء 21.7385    والبيع 22.2175

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