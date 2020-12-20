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اقتصاد

سعر العملات العربية اليوم الأحد 20 -12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
العملات العربية
العملات العربية
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث لبنك مصر.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.94 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.74جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
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