سعر العملات العربية اليوم الأحد 20 -12-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث لبنك مصر.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.94 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.74جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.94 جنيه للشراء و 51.81 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..محمد أبو العينين: التحدي الحقيقي في كيفية تحويل محنة كورونا إلى منحة
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.74جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .