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أخبار العالم

الصحة الفرنسية: سلالة كورونا الجديدة لم تظهر داخل أراضينا حتى الآن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي انتشرت في بريطانيا، لم تكتشف بعد داخل الأراضي الفرنسية. 

وقالت الوزارة في بيان لها: "ربما تكون السلالة الجديدة من كورونا منتشرة لكن لم تكتشف بعد".

وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.

ويُعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

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