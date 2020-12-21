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حوادث

العثور على شاب مشنوقًا داخل مسكنه برأس غارب.. والتحريات: حادث انتحار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

عثرت الأجهزة الأمنية برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب يدعي «م.ن»٢٢عامًا.

 

وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وأنها واقعة انتحار، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات

 

كان تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم بالعثور على جثة شاب يدعي «مَحمد. ن» 22 عاما داخل شقته السكنية بعمارات الكمين مشنوقا في سقف الغرفة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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