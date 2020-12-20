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محافظات

تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحضانات الأطفال بسفاجا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:17 م
المرور على حضانات
المرور على حضانات الأطفال في سفاجا
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إبراهيم جادالله
كلفت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة من وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية للمدينة للمرور على حضانات الأطفال للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أكدت رئيس المدينة، أن اللجنة برئاسة عبدالرحيم احم، مدير وحدة حقوق الإنسان بسفاجا، وإشراف رايدة سليم مدير الإدارة بديوان عام المحافظة، تفقدت حضانات الأطفال على مستوي المدينة  لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، فضلًا عن توعية العاملين بتنفيذ ما ورد بقرار وزارة الصحة من أجل حماية الأطفال. 
وفى سياق متصل تم مخاطبة الأطفال بالمؤسسات لتقييم مدى الوعى الصحى لديهم والنظافة الصحية، والتأكيد على غسل الأيدى وتوعيتهم بأهمية هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأشارت المغربي إلي الاستمرار فى المتابعة والتأكيد على وجود لجان للرقابة والتفتيش فى كل أحياء المدينة بإشراف إدارة التضامن وممثلى إدارات الاسرة والطفل، وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى .

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عملية رفع كفاءة وتطوير المجمع النموذجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 

رافق رئيس المدينة خلال جولتها، سكرتير المدينة ومسئولى الإدارة الهندسية لمتابعة كافة التطورات الحديثة بالمبنى، بدايةً من المركز التكنولوجي لتزويده  بأحدث  التجهيزات الفنية التى تغطى كافة الأماكن بالمدينة والذى يحتوى على كافة البيانات ويقدم أحدث الخدمات الرقمية التى تؤدى إلى سرعة إنهاء احتياجات المواطنين بأحدث التقنيات. 

أوضحت المغربي أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة المجمع النموذجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بتكلفة ١.٥ مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء من عملية التطوير خلال خمس شهور وإجراء توسعات على مساحة 300 متر. 

وقد التقت المغربي بعدد من المواطنين واطمأنت على سرعة إنهاء الخدمات لهم كما اطمأنت على مدى تكيّف الموظفين والعاملين بالمكاتب المؤقتة لتقديم الخدمات للمواطنين حتي انتهاء مدة التطوير . 

كما تفقد رئيس المدينة، مقر الحملة الميكانيكية، وطلبت من مهندسي الإدارة الهندسية بتقديم مقترح لتطوير وتوسيع الحملة، إستعداد للمرحلة المقبلة من التوسعات في المدينة.
تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحضانات الأطفال بسفاجا
تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحضانات الأطفال بسفاجا
تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بحضانات الأطفال بسفاجا
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