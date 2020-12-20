إعدام 272 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 41 مخالفة خلال حملات صحية بالبحرالأحمر

شنت مديرية الصحة ب البحر الأحمر ، عدة حملات رقابية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وتمكنت المحلات التي أشرف عليها الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة ب البحر الأحمر ، وقادتها الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، و الدكتور أحمد توغان، مدير إدارة مراقبة الأغذية ، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بجميع الإدارات، من المرور على 68 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية، وتم إعدام 272 كيلو أغذية متنوعة و23 لتر زيوت وعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 41 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية.





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كما تم عمل غلق إداري لـ 6 منشآت لعدم وجود ترخيص ب الغردقة وسفاجا ورأس غارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب 101 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

كما كرم الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أطباء وإداريي المستشفى الوطني للعيون، مساء اليوم السبت، تقديرًا لمجهوداتهم في عمل قوافل متتالية للمستشفى الوطني في مدينتي الغردقة و رأس غارب ، للحد من قوائم الانتظار لعمليات المياه البيضاء.

وأوضحت الدكتورة ماجدة عبد الملاك، رئيسة القافلة الطبية، أنه تم الكشف على أكثر من 400 مريض خلال شهر فبراير بمدينة رأس غارب ، وحالت ظروف الجائحة دون إتمام العمليات لهم، ثم توالت القوافل الخيرية في شهر نوفمبر حيث تم الكشف على أكثر من 800 مريض، وتم تشخيص حوالي 80 حالة يعانون من مياه بيضاء.

وأشار الدكتور شريف قرطام، مدير إدارة تطوير الأعمال ب المستشفى الوطني للعيون، إلى أنه تم التنسيق مع اللواء عمرو حفني، محافظ البحر الأحمر، والدكتور تامر مرعي، وكيل أول وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل، مدير عام المستشفيات بالمحافظة، وتم نقل مستشفى كامل لطب وجراحة العيون بأطبائها وممرضيها وفنييها ومديريها إلى محافظة البحر الأحمر، وعلي وجه الخصوص إلى مستشفى الغردقة العام، ومستشفى رأس غارب المركزي، لإجراء الكشف والعمليات الجراحية اللازمة.