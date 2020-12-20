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محافظات

غلق قرية سياحية بالبحر الأحمر لتشغيلها بدون ترخيص

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:52 م
شواطئ البحر الأحمر
شواطئ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
أغلقت شرطة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، بقرار من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرية سياحية بطريق الأحياء بمدينة الغردقة، وذلك لتشغيلها دون الحصول على ترخيص، وتم تشميع القرية السياحية وإخطار الإدارة بالقرار.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أخطرت شرطة السياحة بالبحر الأحمر منذ أيام بإغلاق مقرات إدارية لـ6 شركات سياحة بمحافظة البحر الأحمر، لمزاولتها النشاط دون ترخيص، وإبلاغ مصلحة الضرائب.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد عممت قرارا على المنشآت الفندقية يفيد عدم إقامة أى حفلات كبرى بها تجمعات فى احتفالات رأس السنة، حيث أكد القرار الصادر من وزارة السياحة والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات " ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التى لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
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