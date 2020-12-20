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محافظات

لصيانة المحولات.. تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء اليوم بالغردقة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربى عنها هى عمارات أبو جميعة، ومنطقة الشيخ الشحات، وتقسيم الحجاز، وذلك اليوم، الأحد، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

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من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، خاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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