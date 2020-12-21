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محافظات

بيطري الشرقية: تنفيذ 1243 حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة والخدمية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن والأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من إنتشار الفيروس.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري والتي إستطاعت تنفيذ 1243 حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

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من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال الفترة من 12 إلي 17 ديسمبر  2020م بتنفيذ  1243 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 151 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 22 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 34 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 14 حملة  لتطهير وتعقيم الشوارع و 13 حملة  لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و29 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 122 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و858 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع  الإرشادات الصحية المقدمة  للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي أن جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية تتواصل للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةوحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة بمركزى الزقازيق وديرب نجم لخلق جو بيئي وصحى نظيف للمواطنين  ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة  وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنيه (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوى المشرف العام على الحملات الميكانيكيه والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 180 طن قمامه من طريق ترعة المسلميه وطريق الغار وترعة الشيخ منصور وطريق الزرقيه  بمركز الزقازيق بواقع (9) نقلات على مدار ثلاث أيام ، بالإضافه إلى تسوية كميات كبيرة من الردش بهذه المناطق ، فضلًا عن رفع (500طن) قمامه من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم بواقع (25) نقله على مدار ثلاث أيام ، بإجمالى 680 طن قمامه بواقع 34 نقله بإستخدام (5) معدات (3سياره قلاب -2لودر) .

وناشد المحافظ المواطنين بحسن التعامل مع عامل النظافة وتقديره والتعاون معه بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك.

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