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رياضة

وزير الشباب يقود مسيرة للمشي بشرم الشيخ تحت شعار الرياضة للجميع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
قاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم ، مسيرة للمشي، داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك على هامش فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية.

وشارك في المسيرة رؤساء واعضاء الاتحادات النوعية المشاركة تحت مظلة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية وهي " اتحاد الرياضة المدرسي، اتحاد الملاحة الرياضية، اتحاد الثقافة الرياضية" وطلائع وشباب وزارة الشباب والرياضة، وأبناء المحافظات الحدودية، واختتمت بمهرجان للالعاب الترويحية، ومسابقات اللياقة البدنية والرياضة للجميع.

يشار الي ان وزارة الشباب والرياضة، تنظم اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وتقام فى الفترة من ١٩ الي٢٣ ديسمبر الجاري وتنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتضم محافظات" اسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الاحمر".

 يأتي ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقات شبابها .

ويقام الاولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هي " خماسي قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الي كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم وقد تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي .
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