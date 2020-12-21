7 كليات في جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية في 34 لجنة انتخابية بسبع كليات هي:"هندسة حلوان - الحقوق - هندسة المطرية - الآداب - التربية الفنية - التربية الرياضية بنين - التجارة وإدارة الأعمال" وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى.





وأكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية،وذلك من خلال منع التكدس والالتزام بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أهمية الانتخابات التى تقدم نموذجا للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعة.





وأكد رئيس جامعة حلوان على إجراء الانتخابات الطلابية فى مناخ من النزاهة و الشفافية و بحيادية تامة دون أدنى تدخل.





وأوضح الدكتور حسام رفاعى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلاب فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلاب، مضيفًا أنه فى حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقررى اللجان بانتخابات الاتحادات الطلابية .





وتجرى الإعادة اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، و يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.



