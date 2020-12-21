ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أشهر من اعتقالها.. القضاء التركي يحكم بالسجن 22 عاما على نائبة كردية سابقة في البرلمان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:10 م
القضاء التركي يحكم
القضاء التركي يحكم بالسجن 22 عاما على نائبة كردية سابقة في ا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 22 عاما على النائبة الكردية السابقة في البرلمان، ليلى جوفن، بتهمة الإرهاب. 

وليلى غوفن هي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أسقط عنها البرلمان الحصانة البرلمانية، قبل اعتقالها في يونيو الماضي.

وفي يونيو الماضي، اعتقلت الشرطة التركية ثلاثة نواب معارضين بعدما أسقط البرلمان عضويتهم، ما أثار انتقادات غاضبة ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأسقط البرلمان الذي يهيمن عليه حزب أردوغان (العدالة والتنمية) عضوية نائب من "حزب الشعب الجمهوري" ونائبين من "حزب الشعوب الديموقراطي".

وجاءت خطوة رفع الحصانة البرلمانية، تمهيدا لطريق لسجنهم إذ سبق وصدرت أحكام بحقهم في قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس.

وكانت جوفن، التي أطلقت إضرابًا عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، قد قالت إنها نُقلت إلى الحبس في ديار بكر. وغرّدت بالكردية إن "المقاومة تعني الحياة".

وخلال الأشهر الماضية، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف.

قال برلماني تركي معارض إن بلاده تحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد السجناء، مقارنة بتعداد السكان.

 إن تركيا أن الدول التي تتقدم على تركيا في القائمة تفوقها في عدد السكان، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها 4 أضعاف سكان تركيا، والصين 17 ضعف عدد سكان تركيا، والبرازيل 2.5 ضعف، وروسيا 2 ضعف، والهند 16 ضعف عدد سكان تركيا.

وتابع النائب التركي: “أصبحنا نتصدر دول العالم في عدد السجون والسجناء”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكومة أردوغان تطالب البرلمان برفع الحصانة عن زعيم المعارضة كمال كليتشدار

بسبب استبداد أردوغان.. استقالة كبير مستشاري الرئاسة التركية من منصبه

آخرهم رضيعة عمرها عامان| أطفال داخل سجون أردوغان بتهمة الانقلاب

"مذبحة سياسية".. تركيا تعتقل أكثر من 16 ألف عضو من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

ترشيحاتنا

حال انسحاب بطل تشاد.. الزمالك أول المتأهلين لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

أخبار الرياضة.. بشرى لجماهير الأهلي عن مباراة سونديب.. إسماعيل يوسف يرد على تصريحات كهربا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات بثينة رشوان

حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020