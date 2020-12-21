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حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تداهم مركز تخسيس بمصر الجديدة وتضبط أدوية مجهولة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:44 م
مباحث القاهرة تداهم
مباحث القاهرة تداهم مركز تخسيس بمصر الجديدة
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كتب محمد صبري
حصل موقع صدي البلد على صور  للادوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر التي عثر عليها داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة ، حيث تمكن رجال الامن من ضبط طبيبة تغذية مزيفة داخل المركز واتهامها بإدارتها عيادة للتغذية العلاجية بدون ترخيص .

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط إحدى السيدات المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية ، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية عبر إحدى القنوات الفضائية فضلًا عن إدارتها العيادة "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازتها أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعثر بداخل العيادة على كمية كبيرة من الأقراص الدوائية وعقاقير عبارة عن  "كريمات - زيوت تخسيس - جيل للتخسيس" - جهاز كمبيوتر خاص بالرمد - عدد (12) جهاز طبى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها .

وبمواجهتها إعترفت بإدارتها العيادة بدون ترخيص ومزاولتها مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازتها أدوية محظور تداولها وبدون تصريح من وزارة الصحة بقصد ترويجها على عملائها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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