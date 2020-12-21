انسحاب نائب حزب النور من زيارة وزير التعليم العالي بعد مشادة مع حرسه ببني سويف..صور

غادر النائب عن حزب النور عبد الحكيم مسعود، منذ قليل، جولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لافتتاح عدد من المنشآت التعليمية بجامعة بني سويف، بعد مشادة مع حرس الوزير الخاص، داخل المبنى الإداري بمجمع التعليم الصناعي التابعة للجامعة.





وفوجىء نائب حزب النور بمحاولة منعه من قبل حرس وزير التعليم العالي في الجولة، قبل أن يتدخل المحافظ لاحتواء الموقف، قبل أن يغادر نائب حزب النور الجولة قبل انتهائها لحضور حفل تدشين مرور عام على بدء الدراسة بالجامعة التكنولوجية وافتتاح بعض المعامل الكورية داخلها.





وافتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل، والتي تأتي ضمن 10 جامعات قد وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينهم جامعة في بني سويف، والتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.





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واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل، عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدان بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة،مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت،لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى،والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم

من حهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية ، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن تبنى الدولة إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية،وهو مايعكس توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات،معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات