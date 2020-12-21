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تعليم

جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن مستقبل الطبيب بعد التخرج بكلية طب قنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:51 م
رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات ورشة " مستقبل الطبيب بعد التخرج " و التى نظمتها  كلية الطب بقنا فى إطار تعاون وحدة الارشاد المهني مع وحده الجودة والاعتماد بالكلية.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل، قائم بعمل عميد كلية الطب، حاضر فى ورشة العمل الدكتور نزار عبدالرحمن حلاوة، مدير وحدة ضمان الجودة والدكتورة هبة أحمد عثمان، مدير وحدة الإرشاد المهنى.


أشاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بتنظيم هذا المؤتمر الذى يساهم فى تحقيق التميز لطالب كلية الطب بعد تخرجه، مؤكدًا أن هدف الجامعة تقديم المنتج الصالح الذى ينتمى للوطن ويساهم فى بناء مستقبل بلده ومجتمعه.


وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة لا تبخل بجهد يساهم فى تفوق أبنائها الطلاب سواء كان ذلك فى قاعات الدرس أو من خلال الأنشطة الطلابية.


وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الطب رسالة سامية و أن الأطباء هم جيش مصر الأبيض الذى تعتمد عليه فى الأزمات، و أن الجامعة تعول على طلاب كليات الطب آمال كبيرة فى خدمة مجتمعهم و وطنهم، موجهًا شكره لوحدة الإرشاد المهنى ووحدة ضمان الجودة بالكلية على مجهودهم فى عقد هذه الورشة الهامة.


وأضاف الدكتور على عبد الرحمن غويل، قائم بعمل عميد الكلية، أن وحدة الإرشاد المهنى تقوم فى هذه الورشة بعمل محاضرات متنوعة عن الفرص المختلفة المتاحة لخريجى الطب فى سوق العمل سواء فى الكادر الجامعى أو وزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية وكيفية التقدم للزمالات الأجنبية.


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