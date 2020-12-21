محافظ القاهرة: مراجعة كل قرارات العقارات الآيلة للسقوط

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة جميع القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الازالات الخاصة بها.
وأكد محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
كان محافظ القاهرة شدد على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التى إتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والإلتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الإلتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة.
ووجة محافظ القاهرة، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رؤساء الأحياء بممارسة صلاحيتهم فى تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن.
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة إلتزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.
وطالب "عبد العال" جميع الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما طالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.
وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.