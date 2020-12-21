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رياضة

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:04 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسراء أشرف
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف مصطفى محمد مهاجم الزمالك من المشاركة مع فريقه في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهله على حساب جازيللي بطل تشاد الذي انسحب على إثر رفض وزير الرياضة هناك سفرهم إلى مصر.

كان من المقرر، أن يفقد الزمالك خدمات مصطفى محمد خلال مباراتي جازيللي بطل تشاد بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، للإيقاف، بعد حصوله على طرد مباشر عقب نهاية مباراة الزمالك والأهلي بنهائي القرن رفقة حسين الشحات لاعب الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـصدى البلد: "المباراة الملغية لا يحتسب فيها أي شيء.. وبالتالي إيقاف مصطفى محمد مستمر لدور الـ16 من البطولة القارية".

ورفض وزير والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة.

وأخطر مسؤولو النادي التشادي إدارة الزمالك بالغاء سفرهم إلى القاهرة بعد رفض وزير الرياضة هناك سفر البعثة.
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