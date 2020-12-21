شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : "مصطفى محمد لديه عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو والزمالك رفض العرض".

وأضاف: "من وجهة نظري مصطفى محمد سعره 10 ملايين يورو حاليًا ، لأي فريق يرغب في ضمه ، بالتاكيد الأرقام قلت لكنه يستحق ذلك الرقم".

وتقرر إلغاء مباراتي الزمالك وجازيللي التشادي في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر اقامتهما يومي ٢٣ ديسمبر الجاري و٥ يناير المقبل.









ورفض وزير الشباب والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة.







