شوبير: مصطفى محمد يساوي 10 ملايين يورو

أثنى الإعلامي أحمد شوبير على المستوى المتميز للاعب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك،مشيرا إلى أن اللاعب تساوي قيمته 10 ملايين يورو لأي فريق يرغب في ضمه من أوروبا خلال فترة الإنتقالات القادمة .
وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : "مصطفى محمد لديه عرض من أحد الأندية بالدوري الفرنسي مقابل 2.5 مليون يورو والزمالك رفض العرض".
وأضاف: "من وجهة نظري مصطفى محمد سعره 10 ملايين يورو حاليًا ، لأي فريق يرغب في ضمه ، بالتاكيد الأرقام قلت لكنه يستحق ذلك الرقم".
وتقرر إلغاء مباراتي الزمالك وجازيللي التشادي في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر اقامتهما يومي ٢٣ ديسمبر الجاري و٥ يناير المقبل.
ورفض وزير الشباب والرياضة التشادي سفر بعثة جازيللي إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية ليتأكد إلغاء المباراتين على أن يتأهل الزمالك لدور الستة عشر للبطولة.
وأخطر مسؤولو النادي التشادي إدارة الزمالك بالغاء سفرهم إلى القاهرة بعد رفض وزير الرياضة التشادي سفر البعثة.