تحت الدراسة.. أول تعليق من الصحة السعودية على سلالة كورونا الجديدة





قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تحت الدراسة مشددًا على أن قيادة المملكة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نفهم طبيعة تحور الفيروس.









وقال وزير الصحة في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية: "إذا أصيب شخص بفيروس كورونا المتحور فهو مشابه لفيروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم".





وكانت السلطات السعودية أعلنت، أمس، نعليق الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية "مؤقتا" لمدة أسبوع "قابل للتمديد أسبوعًا آخر".





ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إن الحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية تأتي "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول".





وقال المسؤول السعودي إنه "على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، اعتبارًا من تاريخ 8 ديسمبر كانون الأول، القيام بعزل نفسه في المنزل لمدة أسبوعين.





بجانب القيام بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.



