طارق الدسوقى يكشف سبب التحاقه بكلية التجارة بدلا من الطب

قال الفنان طارق الدسوقى، إنه خريج كلية التجارة جامعة عين شمس، والتحق بها من أجل الوصول للتمثيل.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية منال سلامة، أنه حصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة وكان يسمح له الالتحاق بكلية الطب أو الهندسة، ولكنه فضل التجارة.





ولفت إلى أن أسرته كانت تريد أن يلتحق بـ الطب، ولكن حبه للتمثيل جعله يلتحق بالتجارة، وأسرته كانت تشجعه على التمثيل من أجل أن تكون هواية فقط وليست مهنة.





وأشار إلى أنه قبل الالتحاق بالتجارة علم أن افضل فريق تمثيل يكون فى كلية التجارة، ولذلك وضع أول رغبة فى الكليات تجارة، وكشف أنه ظل طوال الـ 4 سنوات يهتم بالتمثيل ولم يحضر محاضرة واحدة بكلية التجارة.

وأوضح أنه حصل على لقب أول ممثل بالجامعة لمدة عامين، وكشف أن كلا من أحمد عبد العزيز ومحمود حميدة كانوا فى فريق التمثيل بالجامعة.



