طارق الدسوقي: جلال الشرقاوي سبب استمراري في مجال التمثيل.. فيديو

قال الفنان طارق الدسوقى، إنه تخرج بتقدير جيد في كلية التجارة، على الرغم من أنه لم يحضر محاضرة واحد خلال الأربع سنوات بالجامعة، مضيفا:" كنت مقيما فى فريق التمثيل".





وأشار طارق دسوقيـ خلال برنامح " حلو الكلام" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية منال سلامة، إلى أنه انضم إلى معهد الفنون المسرحية بعد الانتهاء من الدراسة في كلية التجارة.





ولفت إلى أن انضمامه لمعهد التمثيل كان على غير رغبة أسرته،مشيرا إلى أن أسرته وفرت له فرصة عمل فى دولة عربية.





وتابع :"أول اختبار لي بالمعهد كان أمام الفنان جلال الشرقاوي، رئيس اللجنة فى هذا التوقيت، وكشف أنه أثناء الوقوف أمامه لم يستطع التحدث".





وأوضح أن لم يستطع التحدث بسبب الإجهاد وعدم النوم ليومين، والمشكلات التى يواجهها فى بيته لرفض أسرته الالتحاق بمجال التمثيل.





وأكد أن الفنان جلال الشرقاوي قام بتأجيل الامتحان له لليوم الثاني، وكان سببا فى إستمراره فى مجال التمثيل ودخوله معهد التمثيل.





وتابع: " لم ولن أنسى هذا اليوم العظيم.. المخرج جلال الشرقاوي أستاذ بمعنى الكلمة، وكان عميد للمعهد خلال أول سنة له فى المعهد"،لافتا إلى أ نه بعد ذلك قام بالتمثيل أمام جلال الشرقاوي، وأمام ابنته عبير الشرقاوي.



