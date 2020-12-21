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رياضة

رئيس سونيديب: مواجهة الأهلي «تحدٍ كبير» .. والقرعة لم ترحمنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلي عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة في تاريخه، بينما نادي سونيديب من الفرق الحديثة في القارة السمراء.

  وأعرب «شيجا» عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النيجر لمواجهة فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها بعد غد الأربعاء  في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شيجا: «القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي في دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب».

وأوضح رئيس نادي سونيديب، ان هذه المشاركة هي الثالثة لفريقه في دوري أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة.
وشدد شيجا، على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع .

واستشهد رئيس نادي سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها المنتخب النيجري أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها. 

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي.
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