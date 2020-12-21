سفير كوريا الجنوبية: آفاق جديدة للتعاون مع مصر في ظل رؤية 2030

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، إن بلاده منفتحة من أجل مزيد من التعاون مع مصر، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والأهداف الإنمائية المستدامة، مؤكدا أن كوريا ستظل جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري من أجل التغلب على وباء كورونا.









وأضاف السفير الكوري - في تصريح اليوم /الاثنين/ خلال احتفالية جامعة بني سويف باكتمال مرافقها التعليمية - أن مصر وكوريا نجحتا في تقوية تعاونهما المشترك على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وأنهما يستعدان لانطلاقة جديدة في علاقاتهما الثنائية خلال السنوات القادمة.

وشدد على أهمية التعليم المهني في تحقيق التنمية الصناعية السريعة لمصر، مشيرًا إلى أن كوريا ستظل شريكًا لمصر من أجل تعزيز جودة التعليم المهني وضمان استدامته.









وبالتزامن مع الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة انتهاء تجهيزات معامل الجامعة الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات و"الميكاترونك"، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكوري، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجامعة ووكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا)، وشركة سامسونج لتوفير منح التدريب الداخلي لطلبة الجامعة داخل مصانع الشركة.









بدوره، قال كوون تشونكي، رئيس شركة سامسونج في بني سويف، إن الشركة تسعى إلى خلق قيم شاملة يمكن أن تساهم في مجتمع مستدام، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد الرغبة في تطوير وتنمية الكوادر المصرية.









من جانبه، أشار المدير الإقليمي لكويكا في مصر إلى أن "كويكا" بذلت جهودًا دؤوبة لتحقيق كفاءة التعليم المهني في مصر، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، وأنها ستعمل باستمرار مع الشركاء المصريين والدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.



