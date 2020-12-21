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رياضة

الدوري المصري.. البنك الأهلي يعمق جراح الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:32 م
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
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مجدي سلامة
نجح نادي البنك الأهلي في الفوز على الإنتاج الحربي 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب اتحاد الشرطة في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: أحمد علي و محمد بازوكا و محمد الشبيني ومحمد تاحا.

خط الوسط: هشام محمد ومصطفى الجمل وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: علاء سلامة ومحمد فييرا وباسم مرسي. 

بينما بدأ البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

محمود الزنفلي، عاصم صلاح، محمد كوفي، محمد مجدي، حسام الصانع، معروف يوسف، محمد مثناني، محمود قاعود، أسامة إبراهيم، محمد جمال بسيوني، أحمد علي.

أحداث المباراة 

بدأ الشوط الأول بحماس من الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الثلاث نقاط ، وتلقى لاعب وسط البنك الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 28 من عمر الشوط أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي الإنتاج الحربي، ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف رغم وصول الفريقين للمرمى بعدة كرات.

وفي الشوط الثاني ،  تقدم محمد مجدي لاعب نادي البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 49، بعدما حو كرة عرضية لُعبت من ركلة ركنية برأسه سكنت شباك حارس الإنتاج.

وأحرز محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي هدفًا رائعا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس الإنتاج، محرزًا الهدف الثاني.

وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد علي في الدقيقة 67 محرزًا الهدف الثالث والأخير لصالح فريق البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة، احتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من جدول ترتيب الدوري.

وخسر فريق الإنتاج الحربي 8 نقاط من أصل 9 نقاط حتى الآن في الدوري المصري، حيث خسر مباراة وتعادل مباراة أخرى مما زاد جراحه بعد هذه النتيجة.

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