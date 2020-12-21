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تعليم

كيفية حصول طلاب جامعة القاهرة على كود دفع المصروفات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مريم عزت
قامت جامعة القاهرة بتسهيل الخطوات على جميع الطلاب ، لتوفير كافة الخدمات بالجامعة من تسديد الرسوم الدراسية ودفع مصروفات الكتب الدراسبة وغيرها وذلك عن طريق كود يحصل عليه الطالب . 

ويمكن لطلاب جامعة القاهرة معرفة أهمية الحصول على الكود وكيفية الحصول عليه من خلال التقرير التالي: 

- ما هو الكود المطلوب 
هو كود مكون من 14 رقم منها 7 أرقام خاصة بالكلية و 7 أرقام مميزة لكل طالب، ومن خلاله يتم استخدام كود الطالب الجامعي في عدة خدمات إلكترونية خاصة بالجامعة . 

- كيفية الحصول على كود الطالب جامعة القاهرة
الخطوه الاولى 

التوجه إلى موقع أكواد طلاب جامعة القاهرة من خلال هذا الرابط 
https://www.mycuid.cu.edu.eg 

الخطوه الثانية 
ملئ الخانات المطلوبه بشكل صحيح  لكى يتم الحصول على الكود، ولهذا يجب اتباع هذه التعليمات:

اذا كان الاسم يحتوى على حرف الألف يجب كتابته من غير همزات

اذا كان الاسم يحتوى على حرف الياء يجب كتابته من غير نقط

اذا كان الاسم يحتوى على حرف (ؤ) يجب كتابته من غير همزة (و)

اذا كان الاسم يحتوى على حرف (ة او ه) يجب المحاولة بالحرفين

- كيف يتم استخدام كود الطالب فى سداد المصروفات 
يقوم الطالب فى حال رغبته بالحصول على كود دفع بالدخول على موقع جامعة القاهرة واختيار الكلية الخاصة به و الضغط على الحصول على كود دفع المصروفات و كتابة البيانات الخاصة به و الحرص على كتابة الرقم القومى بدقة ، يظهر بعد ذلك كود دفع الطالب . 

ولسداد المصروفات يجب على الطالب اتباع الخطوات الاتية:
١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم. 

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك . 

٣-  يمكن السداد عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty " 
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