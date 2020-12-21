كيفية حصول طلاب جامعة القاهرة على كود دفع المصروفات

ويمكن لطلاب جامعة القاهرة معرفة أهمية الحصول على الكود وكيفية الحصول عليه من خلال التقرير التالي:

- ما هو الكود المطلوب

هو كود مكون من 14 رقم منها 7 أرقام خاصة بالكلية و 7 أرقام مميزة لكل طالب، ومن خلاله يتم استخدام كود الطالب الجامعي في عدة خدمات إلكترونية خاصة بالجامعة .

- كيفية الحصول على كود الطالب جامعة القاهرة

الخطوه الاولى

التوجه إلى موقع أكواد طلاب جامعة القاهرة من خلال هذا الرابط

https://www.mycuid.cu.edu.eg

الخطوه الثانية

ملئ الخانات المطلوبه بشكل صحيح لكى يتم الحصول على الكود، ولهذا يجب اتباع هذه التعليمات:

اذا كان الاسم يحتوى على حرف الألف يجب كتابته من غير همزات





اذا كان الاسم يحتوى على حرف الياء يجب كتابته من غير نقط





اذا كان الاسم يحتوى على حرف (ؤ) يجب كتابته من غير همزة (و)





اذا كان الاسم يحتوى على حرف (ة او ه) يجب المحاولة بالحرفين