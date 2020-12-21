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أخبار العالم

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح فايزر بيونتك المضاد لـ كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وافقت وكالة الأدوية بالاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على اعتماد لقاح شركتي فايز بيونتك المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها وافقت على لقاح فيروس كورونا "فايزر-بيونتك" مما يمهد الطريق لبدء التطعيمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.

وقال رئيس وكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت:""يسعدني أن أعلن أن اللجنة العلمية وأوصت بتصريح تسويق مشروط في الاتحاد الأوروبي للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك".

كشفت وكالة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، عن أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاح فايزر - بيونتيك سيكون غير فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة. 

وقال كوك في مؤتمر صحفي في الوقت الحالي، لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاح لن يعمل ضد البديل الجديد.

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