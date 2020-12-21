ارتدوا الكمامة .. طبيب يحذر المصريين: يمكن أن يصاب الفرد بـ كورونا أكثر من مرة.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إننا نواجه انتشارا ضخما لـ فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتها نتيجة زيادة الأعداد المصابة والعالم بأكمله يخاف من زيادة الأعداد وظهور سلالات جديدة.





وأضاف أشرف عقبة في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يجب توافر الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنزل".





وتابع أشرف عقبة:" من الضروري تأجيل كل الفعاليات والنشاطات والأفراح والحد من التجمعات من أجل الحد من انتشار الأعداد المصابة بفيروس كورونا".





وأكمل أشرف عقبة:" من الممكن أن يصاب الفرد بفيروس كورونا أكثر من مرة في حال تحور فيروس كورونا وتغير شكله".





ولفت أشرف عقبة:" عند الاصابة بالفيروس للمرة الاولى يتعرف جهاز المناعة على الفيروس ويكون الأجسام المضادة ضد الفيروس وعند الإصابة للمرة الثانية قد تكون الإصابة خفيفة نتيجة تكون أجسام مضادة".





وتابع أشرف عقبة:" يجب ان نعتبر أنفسنا مصابين من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا "



